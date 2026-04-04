«Не такая уж плохая новость». Марко — об отмене двух этапов Ф-1

«Не такая уж плохая новость». Марко — об отмене двух этапов Ф-1
Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что отмена двух этапов «Королевских гонок» из-за боевых действий на Ближнем Востоке несёт в себе положительный эффект из-за возникшего в начале сезона-2026 недовольства среди пилотов и команд новым техническим регламентом.

«Не знаю, можно ли исправить ситуацию за один сезон. Что-то нужно делать, и на первый план снова должен выйти аспект пилотирования. Настроение среди гонщиков негативное. Нужно что-то менять, и, надеюсь, ФИА сделает всё возможное, чтобы снизить роль батареи и сделать больший упор на двигатель внутреннего сгорания. В этом смысле отмена двух гонок — не такая уж плохая новость», — приводит слова Марко портал RacingNews365.

