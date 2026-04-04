Лоран Мекис заявил, что Хельмут Марко по-прежнему сотрудничает с «Ред Булл»

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что Хельмут Марко по-прежнему поддерживает связь с членами команды и регулярно общается с гонщиками несмотря на свой уход из «быков» в 2025 году.

«Я почти уверен, что они [сотрудники команды] до сих пор общаются [с Хельмутом Марко]. Может быть, не с семи утра, но чуть позже. Хельмут по-прежнему открыт для нас и доступен. Уверен, мы все с ним общаемся и прислушиваемся к его советам, даже если не видим его на гоночной трассе… Нельзя просто так взять и забыть о Хельмуте, который на протяжении двух 10-летий с невероятным успехом выстраивал программу подготовки молодых гонщиков. Такое не забывается. Так что сейчас мы живём его наследием. И, как я уже сказал, он всегда рядом, если мы в нём нуждаемся», — приводит слова Мекиса портал HITC.