26-летний чемпион Формулы-1 в составе команды «Макларен» британец Ландо Норрис назвал топ своих самых любимых гонщиков Ф-1 в интервью пресс-службе коллектива.

1. Дженсон Баттон.

2. Льюис Хэмилтон.

3. Себастьян Феттель.

4. Фернандо Алонсо.

К настоящему моменту Ландо Норрис занимает пятое место в личном зачёте Формулы-1, на его счету 25 очков. Норрис дебютировал в «Королевских гонках» в 2019 году в составе «Макларена». Британский пилот является вице-чемпионом Формулы-2 в сезоне-2018.

Ранее Медведев и Синнер ответили, кого считают лучшим пилотом современной Формулы-1.