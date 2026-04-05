Херберт ответил, может ли Ф-1 научиться чему-то у Lola Cars, возродившей спорткар T70S

Бывший гонщик и стюард Формулы-1 Джонни Херберт на презентации автобренда Lola Cars, который возродил производство культовой модели T70S, ответил на вопросы о проблемах технического регламента «Королевских гонок».

Lola T70S Фото: lola-cars.co.uk

— Может ли Ф-1 чему-то научиться у достижений Lola?

— Да, думаю, может. Я думаю, как и во всём, автоспорт в целом очень хорош в том, чтобы находить проблему и находить способ её обойти или решить. Мы все знаем о том, что Lola сделала в области экологичного топлива, но главное — продемонстрировать это и показать людям, что в конечном итоге это возможно и экологично. И с этой эко-стороны вы затем можете сказать, что двигатель внутреннего сгорания может жить вечно во многих отношениях, так что это хорошая вещь, — приводит слова Херберта RacingNews365.