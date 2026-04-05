Видео: Окон и Антонелли сразились на радиоуправляемых машинках на «Сузуке»

В социальных сетях появился видеоролик, который был снят во время Гран-при Японии Формулы-1 в сезоне-2026, на котором 19-летний итальянский гонщик и лидер личного зачёта Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», сразился с 29-летним французом из «Хааса» Эстебаном Оконом на радиоуправляемых машинках на «Сузуке».

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 72 очка.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 63.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 49.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 41.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 25.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 21.

7. Оливер Берман («Хаас») — 17.

8. Пьер Гасли («Альпин») — 15.

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 12.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 10.