Джонни Херберт намекнул, что двигатели V8 вернутся в Ф-1 в следующем регламенте

Бывший гонщик и стюард Формулы-1 Джонни Херберт на презентации автобренда Lola Cars, который возродил производство культовой модели T70S, высказался о возможном возвращении двигателей V8 в «Королевские гонки».

«Гибрид, который у нас есть в Формуле-1, в данный момент работает не совсем хорошо. Но это показывает, что когда были те небольшие разговоры о V10 — который, вероятно, был неправильным вариантом, а V8 более реален — речь шла о том, чтобы показать, что мы можем пойти по этому пути. Я думаю, это может… Я слышал намёки на то, что это может появиться в регламенте позже, около 2030 года или около того.

Но было бы здорово, если бы Lola раздвигала границы этой технологии, о которой мы все знаем, что она существует, фактически внедряя её и заставляя людей понять, что она действительно устойчива.

Электрификация — это самая чистая форма энергии? Нет, у неё тоже есть свои проблемы, как у большинства вещей. Но есть способ заставить устойчивые решения работать позитивно, чтобы всё остальное могло просто продолжать развиваться», — приводит слова Херберта RacingNews365.