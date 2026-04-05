Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джонни Херберт намекнул, что двигатели V8 вернутся в Ф-1 в следующем регламенте

Комментарии

Бывший гонщик и стюард Формулы-1 Джонни Херберт на презентации автобренда Lola Cars, который возродил производство культовой модели T70S, высказался о возможном возвращении двигателей V8 в «Королевские гонки».

«Гибрид, который у нас есть в Формуле-1, в данный момент работает не совсем хорошо. Но это показывает, что когда были те небольшие разговоры о V10 — который, вероятно, был неправильным вариантом, а V8 более реален — речь шла о том, чтобы показать, что мы можем пойти по этому пути. Я думаю, это может… Я слышал намёки на то, что это может появиться в регламенте позже, около 2030 года или около того.

Но было бы здорово, если бы Lola раздвигала границы этой технологии, о которой мы все знаем, что она существует, фактически внедряя её и заставляя людей понять, что она действительно устойчива.

Электрификация — это самая чистая форма энергии? Нет, у неё тоже есть свои проблемы, как у большинства вещей. Но есть способ заставить устойчивые решения работать позитивно, чтобы всё остальное могло просто продолжать развиваться», — приводит слова Херберта RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android