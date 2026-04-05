Главная Авто Новости

Ральф Шумахер заявил, что Льюис Хэмилтон по контракту первый номер «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о статусе семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Борьба с Леклером в нынешнем сезоне? Я придерживаюсь мнения, и это, вероятно, снова привлечёт много критики, но мне всё равно — у Хэмилтона есть контракт, который даёт ему именно эту свободу на трассе. Меня очень радует, что в этом году он снова явно в игре.

Но я могу представить, что даже Фред Вассёр не имеет права голоса, даже если бы хотел. Хэмилтон, вероятно, может сам решать, что ему делать. Вероятно, у него есть какой-то статус первого номера, я думаю. Это означает, что «Феррари» не может это контролировать, так как он решает это сам. Но это, естественно, влияет на атмосферу в команде», — сказал Шумахер в подкасте на Sky Sport Germany Backstage Boxengasse.

