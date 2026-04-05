Валентино Росси встретился с Андреа Кими Антонелли и Марко Бедзекки

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», репостнул в социальных сетях фотографию с двумя своими соотечественниками — легендарным девятикратным чемпионом MotoGP Валентино Росси и представителем «Априльи» и нынешним лидером сезона в главной серии мотогонок Марко Бедзекки.

Бедзекки в сезоне-2026 MotoGP выиграл все основные гонки на всех трёх этапах и в сумме с результатами спринтов возглавляет личный зачёт, имея на своём счету 81 очко. Его напарник Хорхе Мартин второй — 71 балл.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 72 очка.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 63.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 49.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 41.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 25.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 21.

7. Оливер Берман («Хаас») — 17.

8. Пьер Гасли («Альпин») — 15.

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 12.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 10.