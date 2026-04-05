Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Трудные времена». Брандл объяснил, почему Сайнсу будет тяжело покинуть «Уильямс»

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о будущем Карлоса Сайнса, выступающего за «Уильямс», в случае, если испанец захочет уйти из коллектива из-за проблем с болидом.

«Куда может перейти Карлос? Он был в «Макларене». Он был в «Ред Булл» с «Торо Россо», как тогда называлась команда. Он был в «Феррари» и «Уильямсе». Нет места в «Мерседесе». Он также, очевидно, поработал в «Рено» — теперь это «Альпин». Трудно понять, куда он мог бы пойти, чтобы получить что-то лучшее, не возвращаясь в места, в которых его по тем или иным причинам не сохранили.

Так что у него трудные времена. Мне жаль его, потому что, хотя я не думаю, что у него есть абсолютный талант Ферстаппена, но он боец. Он как его отец — безжалостный. И это проявляется довольно часто. Некоторые гонки, которые он выиграл, были абсолютно выдающимися, так что его действительно жаль. Он в тяжёлом положении, потому что за свою карьеру уже выступал почти за половину команд на стартовой решётке.

И так, если только не откроется неожиданная вакансия — если «Ред Булл» вдруг не понадобится кто-то опытный, потому что Макс решит заняться гонками на GT и симуляторами на год или два, то я не знаю, куда ещё он мог бы перейти», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android