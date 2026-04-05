Р. Шумахер объяснил, почему борьба на трассе между Хэмилтоном и Леклером вредит «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о внутрикомандной борьбе в «Феррари» между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

«Я думаю, дело в основном сводится к контрактам, и в этом, собственно, и есть главная проблема. Не стоит недооценивать, что в этих машинах сидят два эго. Я прекрасно это понимаю — так было и в прошлом. Но, как ни крути, это действительно влияет на команду.

Механик, который работает с утра до вечера, выкладываясь полностью, как и все в команде, тоже это чувствует. И если эти два «быка» впереди теряют позицию, или [получают штраф в] пять секунд, или, возможно, повреждают болиды, потому что сталкиваются, то это влияет на всю команду. Иногда на это просто необходимо реагировать.

Для нас это, очевидно, здорово: у нас есть тема для разговора, и это делает всё происходящее захватывающим. И пока они не врезаются друг в друга, всё в порядке. Но, как мы уже говорили после предыдущей гонки, для команды это, очевидно, не самый лучший способ выиграть гонку. Это вне сомнений», — сказал Шумахер в подкасте на Sky Sport Germany Backstage Boxengasse.