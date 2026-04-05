Эксперт рассказал, как «Феррари» планирует обновить болид для борьбы с «Мерседесом»

Технический эксперт Паоло Филизетти рассказал о подходе команды Формулы-1 «Феррари» к развитию болида в сезоне-2026.

«После того, как первые три гонки помогли определить картину производительности SF-26, выделив как её слабые (особенно по сравнению с «Мерседесом»), так и её сильные стороны, «Феррари» сейчас полностью сосредоточена на устранении первых и укреплении вторых.

Эти два аспекта тесно связаны в стратегии развития команды, особенно когда речь идёт о том, чтобы определить, какие обновления являются абсолютно приоритетными, а какие можно отложить до более поздней части сезона. Наиболее значительной слабостью является силовая установка, и тактика «Феррари» разделена на два отдельных этапа.

Первый, запланированный к Майами, будет включать внедрение сильно переработанного программного пакета, ориентированного на управление энергией. Это включает в себя новые стратегии распределения и рекуперации, а также обновлённые алгоритмы, призванные не дать Леклеру и Хэмилтону терять слишком много производительности из-за экстремального суперклиппинга. Это единственное связанное с силовой установкой обновление, которое «Феррари» может реально подготовить к Майами, но оно далеко не тривиально.

Как двигательное, так и электронное подразделения работают на полную мощность, чтобы проверить новое программное обеспечение, включая его проверку на трассе перед гонкой во Флориде. Съёмочный день в Монце 22 апреля будет использован именно для этой цели, поскольку энергетические характеристики трассы, требующие большой рекуперации, станут серьёзным испытанием для пересмотренной системы.

Второе, гораздо более существенное вмешательство потребует использования ADUO (Дополнительные возможности разработки и обновлений), которое, как ожидается, будет предоставлено «Феррари», поскольку будет обнаружено, что её силовая установка отстаёт от «Мерседеса» более чем на 2%. Это разрешение позволит «Феррари» дальше развивать свою силовую установку с более высоким лимитом бюджетов. Согласно регламенту, ADUO можно использовать только после шестой гонки сезона, которой должен был стать Майами.

Однако после отмены Бахрейна и Саудовской Аравии это теперь означает, что новая спецификация силовой установки будет представлена на Гран-при Испании в Барселоне, после крайнего срока в виде Гран-при Монако — хотя Комиссия Формулы-1 должна собраться на следующей неделе и утвердить график, который может быть перенесён на более ранний срок», — написал Филизетти в колонке на RacingNews365.