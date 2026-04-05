Монтойя объяснил, почему нынешний регламент Ф-1 является хорошим

50-летний колумбийский гонщик, известный по своим выступлениях в Формуле-1 и IndyCar, Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему технический регламент «Королевских гонок», вступивший в силу в сезоне-2026, является хорошим.

«Я думаю, новый регламент хороший. На мой взгляд, люди забывают, что одна из причин, по которой Формула-1 работает, заключается в том, что нужно создавать то, что привлекает производителей. Потому что, в конце концов, то, что действительно увеличивает количество производителей в спорте, — это вносить в регламент что-то значимое и актуальное для них», — приводит слова Монтойи издание talkSPORT.