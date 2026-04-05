Шарль Леклер рассказал, с каким животным себя ассоциирует

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», ответил на вопрос о том, с каким животным себя ассоциирует.

«Если бы Шарль Леклер был животным, то каким? Возможно, котом. Коты проворные, каким и я могу быть на трассах, но в то же время всегда спокоен. Я считаю себя достаточно спокойным человеком, поэтому могу быть и тем и другим. Когда я был ребёнком, у меня был кот породы китайский Ли Хуа, и они очень спокойные, но в то же время могут сойти с ума и носиться повсюду. И, вероятно, именно такой характер подходит мне больше всего», — приводит слова Леклера Vogue China в социальных сетях.