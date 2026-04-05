«Услышим от Макса ещё много чего». Монтойя — о критике регламента со стороны Ферстаппена

50-летний колумбийский гонщик, известный по своим выступлениям в Формуле-1 и IndyCar, Хуан Пабло Монтойя объяснил критику регламента со стороны четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Как гонщик, когда ты молод, ты не понимаешь, что регламент меняется для производителей в первую очередь. Когда становишься немного старше и немного мудрее, то осознаёшь это. И я понимаю его разочарование, потому что у них дела идут не очень хорошо. И я думаю, судя по тому, что вы слышите сейчас, с учётом слухов о том, что машина действительно тяжёлая, как у «Уильямса», у них будет трудный год. Так что, я предполагаю, мы услышим от Макса ещё много чего», — приводит слова Монтойи talkSPORT.