В Формуле-1 фаворитом в обсуждении следующего регламента является двигатель V8 — AMuS

Руководство и команды Формулы-1 активно обсуждают возвращение двигателей V8 с приходом следующего технического регламента после 2030 года, сообщили в издании Auto Motor und Sport.

«Новая гибридная формула разделила поклонников Формулы-1 на два лагеря. Одни находят технологию классной, другие тоскуют по старым временам — с техническим разнообразием, большим шумом и отчасти большей мощностью. Впрочем, это было только в первую эпоху турбонаддува. И она также предлагала разные типы конструкций только потому, что автоспорт тогда ещё находился в экспериментальной фазе. Сегодня умные симуляционные программы быстро отфильтровали бы идеальную конфигурацию. Она, вероятно, была бы V6.

О следующей двигательной формуле, которая должна быть введена по расписанию в 2031 году, за кулисами уже активно ведутся дискуссии. Теоретически гибридная составляющая может исчезнуть полностью. CO₂-нейтрального топлива достаточно, чтобы сделать серию экологической. Теоретически путь также открыт для возвращения атмосферных двигателей. Но здесь, вероятно, вмешаются производители. Поскольку в серии в основном используются только турбодвигатели, моторы Формулы-1 также должны быть с наддувом. Текущий фаворит в обсуждениях — 2,4-литровый V8 с турбонаддувом», — говорится в статье.