«Люди не понимают, насколько это масштабная работа». Хэмилтон — о втором годе в «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о процессе адаптации к работе в «Феррари».

«Это огромная разница [между дебютным и вторым годом в «Феррари»] и огромное дело. Я думаю, люди, безусловно, когда смотрят, они не понимают, насколько это масштабная работа, когда ты переходишь в новую команду. Ты можешь приехать и сесть в кокпит, но нужно освоить новые инструменты, особенно другую культуру и другой способ работы людей, и приспособить это к тому, как ты привык работать.

А затем, если посмотреть на прошлый год, например, это был конец эпохи для тех машин, мы не занимались их обновлением в течение года, так что мы были в некотором роде привязаны к тому, что имели, что в конечном итоге было недостаточно хорошо, чтобы мы могли бороться за победы. Но мы вынесли так много уроков за тот прошлый сезон как команда, и мы применяем их в этом году, и всё началось намного лучше», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

