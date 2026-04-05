Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон объяснил важность первого подиума в составе «Феррари», который завоевал на Гран-при Китая — 2026, финишировав третьим.

«В прошлом году у меня была победа в спринтерской гонке, которая получилась потрясающей, и мой папа был там. Сейчас мы с мамой поехали в Китай, и провели с ней эту удивительную неделю, а затем я попал на мой первый подиум — это сделало весь опыт невероятно особенным. Я долгое время пытался завоевать этот подиум. Такое ощущение, что мне никогда не приходилось так много работать, чтобы просто попасть на подиум. Так что я был очень, очень благодарен. Это ощущалось как мой первый финиш на подиуме, хотя на моём счету повезло иметь попаданий в топ-3 довольно в большом количестве.