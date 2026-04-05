Льюис Хэмилтон объяснил важность первого подиума в составе «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон объяснил важность первого подиума в составе «Феррари», который завоевал на Гран-при Китая — 2026, финишировав третьим.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«В прошлом году у меня была победа в спринтерской гонке, которая получилась потрясающей, и мой папа был там. Сейчас мы с мамой поехали в Китай, и провели с ней эту удивительную неделю, а затем я попал на мой первый подиум — это сделало весь опыт невероятно особенным. Я долгое время пытался завоевать этот подиум. Такое ощущение, что мне никогда не приходилось так много работать, чтобы просто попасть на подиум. Так что я был очень, очень благодарен. Это ощущалось как мой первый финиш на подиуме, хотя на моём счету повезло иметь попаданий в топ-3 довольно в большом количестве.

Это казалось ещё более особенным моментом оказаться там в цветах «Феррари», а также стоять там с Боно [Питер Боннингтон] и Кими [Антонелли], празднуя его первую победу, и Джорджем [Расселлом]. Так что это было очень своего рода, очень ностальгично, я бы сказал», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

