Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Фредерик Вассёр и сотрудники «Феррари» сыграли в боулинг

Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Фредерик Вассёр и сотрудники «Феррари» сыграли в боулинг
41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон во время уикенда Гран-при Японии устроил свою фирменную встречу на сплочение, организовав для сотрудников «Феррари» поход в боулинг.

В традиционной игре приняли участие напарник Льюиса Шарль Леклер, руководитель команды Фредерик Вассёр и другие работники итальянского коллектива.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 72 очка.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 63.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 49.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 41.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 25.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 21.
7. Оливер Берман («Хаас») — 17.
8. Пьер Гасли («Альпин») — 15.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 12.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 10.

