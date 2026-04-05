Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Фредерик Вассёр и сотрудники «Феррари» сыграли в боулинг

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон во время уикенда Гран-при Японии устроил свою фирменную встречу на сплочение, организовав для сотрудников «Феррари» поход в боулинг.

В традиционной игре приняли участие напарник Льюиса Шарль Леклер, руководитель команды Фредерик Вассёр и другие работники итальянского коллектива.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 72 очка.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 63.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 49.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 41.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 25.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 21.

7. Оливер Берман («Хаас») — 17.

8. Пьер Гасли («Альпин») — 15.

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 12.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 10.