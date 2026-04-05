Валттери Боттас назвал самого талантливого пилота в истории Формулы-1

Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас рассказал, кто, по его мнению, самый талантливый гонщик в истории Формулы-1.

«Если говорить исключительно о таланте, то я останавливаюсь на Максе Ферстаппене», — приводит слова Боттаса нидерландское издание GPToday.

Макс Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 17 лет за «Торо Россо», став самым молодым гонщиком в истории чемпионата. В 2016 году в 18 лет он перешёл в «Ред Булл» и сразу же выиграл первую гонку, побив рекорд как самый молодой победитель Гран-при. С 2021 по 2024 год он завоевал четыре чемпионских титула подряд, установив рекорд по количеству побед за сезон (19 в 2023 году).

Сейчас читают:
Ферстаппен всерьёз заговорил об уходе из Ф-1. Ему же всего 28 лет, что за дела?
Ферстаппен всерьёз заговорил об уходе из Ф-1. Ему же всего 28 лет, что за дела?
