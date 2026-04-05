«Самая сложная». Шарль Леклер рассказал, какой трассой Формулы-1 он мог бы быть

«Самая сложная». Шарль Леклер рассказал, какой трассой Формулы-1 он мог бы быть
Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер рассказал, какой трассой Формулы-1 он мог бы быть.

«Если бы я был трассой Формулы-1, я бы выбрал Монако. И не только потому, что я оттуда родом, но и потому, что это самая сложная трасса. Жизнь — это не простая дорога, в ней есть свои повороты и изгибы, и Монако идеально это отражает», — заявил Леклер в интервью для китайской редакции издания Vogue Man.

Трасса в Монако — самая короткая в календаре Формулы-1. Гонка длится 78 кругов, общая дистанция — 260,3 км. На этом городском автодроме обгоны практически невозможны, поэтому исход гонки чаще всего решается в квалификации.

