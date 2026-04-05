Дэвид Култхард заявил, что Джордж Расселл должен «подорвать уверенность» Кими Антонелли

Дэвид Култхард заявил, что Джордж Расселл должен «подорвать уверенность» Кими Антонелли
Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что Джордж Расселл должен подорвать уверенность напарника по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли, чтобы сохранить свои титульные амбиции.

«Джорджу нужно уже сейчас начать подрывать уверенность Кими в себе. И ему нужно делать это, конечно, не нарушая внешнего единства команды. «Мерседес», «мы любим друг друга», «все довольны», но в итоге это приведёт к конфликту.

Никто не хочет напарника с чрезмерной уверенностью в себе. Все хотят напарника, который втайне задаётся вопросом, сможет ли он обойти тебя в квалификации.

Поверьте мне, я знаю это, потому что у меня были напарники, когда я смотрел на время круга в квалификации и думал: у меня ещё один комплект шин, но я не думаю, что смогу ехать ещё быстрее. Лучше раньше, чем позже, начать играть локтями», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.

Антонелли выиграл два из трёх первых Гран-при сезона-2026 (в Шанхае и Сузуке) и стал самым молодым лидером чемпионата мира в истории Формулы-1. Расселл отстаёт от него на девять очков. Следующий этап состоится 1-3 мая в Майами.

