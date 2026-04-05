Ирвайн: Вольф не сможет применить командные приказы в борьбе Расселла и Антонелли

Бывший пилот «Феррари» Эдди Ирвайн заявил, что пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Кими Антонелли столкнутся в борьбе за титул, а руководитель команды Тото Вольф не сможет вмешаться с командными приказами.

«Я в этом абсолютно уверен. Ставки слишком высоки, а пилоты демонстрируют примерно одинаковый уровень мастерства. Поэтому Тото Вольф не сможет вмешаться с командными указаниями.

Он уже сталкивался с очень напряжёнными ситуациями, когда Льюис Хэмилтон боролся с Нико Росбергом, а затем с Максом Ферстаппеном. В последнем случае произошла неприятная авария в Сильверстоуне. Думаю, семикратный чемпион мира, который является одним из самых честных гонщиков в истории, был разочарован тем, что нидерландец вёл себя как хулиган», — приводит слова ирландца издание La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что Ирвайн также назвал Антонелли «истинным претендентом на титул».