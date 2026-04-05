В Формуле-Е зафиксировали рост интереса к серии после критики Ферстаппеном регламента Ф-1

Генеральный директор Формулы-Е Джефф Доддс заявил, что серия зафиксировала рост интереса в цифровых каналах на фоне критики новых правил Формулы-1.

«В тот уикенд, когда Макс [Ферстаппен] говорил о нас, в интернет зашло гораздо больше людей, которые посмотрели наши видео и записи гонок, узнали немного больше о чемпионате. В этом году, по-моему, мы привлекли более 50 тыс. новых подписчиков в социальные сети, так что для нас это очень хорошо. Я также считаю, что это способствует повышению осведомлённости о переходе на электромобили среди многих людей, интересующихся автоспортом», — приводит слова Доддса издание Sports Business Journal.