Глава «Хааса» заявил, что «не видит предела» для прогресса Оливера Бермана

Глава «Хааса» заявил, что «не видит предела» для прогресса Оливера Бермана
Руководитель «Хааса» Аяо Комацу заявил, что «не видит предела» для прогресса пилота команды Оливера Бермана, который помог американской команде выйти на четвёртое место в Кубке конструкторов.

«[Он] очень впечатляет. Но, честно говоря, мы же установили для Олли очень высокую планку, верно? Ведь он с каждым разом становится лучше. Его способность так быстро учиться и совершенствоваться — это одна из причин, по которым он так впечатляет. У него всегда была потрясающая скорость. В этом не было сомнений с самого первого дня. Но, думаю, причина моего восторга в том, что я не вижу предела его прогресса.

Мехико в прошлом году было невероятно. И то, как он вёл себя на протяжении предсезонных тестов с совершенно новыми правилами, работая с командой, на симуляторе и вне трассы, было действительно хорошо.

Если посмотреть на эти два гоночных уикенда [в Мельбурне и Шанхае], я бы сказал, что они были безупречны. Блестяще. А потом его отношение, то, как он работает с инженерами, выполняет команды… так что, да, я очень, очень доволен», — приводит слова Комацу издание Motorsport.

Берман набрал 17 из 18 очков для «Хааса» в сезоне-2026, финишировав седьмым в Австралии и пятым в Китае.

Материалы по теме
Берман ответил, готов ли занять место боевого пилота в «Феррари»
