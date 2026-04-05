Экс-тренер Хэмилтона и Линдблада: Арвид похож на Льюиса, но ему нужно вести себя вежливо

Дино Кьеза, бывший картинговый тренер Льюиса Хэмилтона, предупредил новичка «Рейсинг Буллз» Арвида Линдблада, что ему необходимо сменить темперамент для достижения успеха в Формуле-1, сравнив британца с семикратным чемпионом мира.

«Он очень ловкий и умелый гонщик. При необходимости он может изменить свой стиль вождения. Он быстро учится и является техничным пилотом, умеющим адаптировать торможение или стиль вождения к разным типам шин или шасси. Кроме того, он очень быстр в дождь.

Я бы сказал, что он больше похож на Льюиса. Нико [Росберг] был очень вежлив и с большей готовностью согласился бы со вторым местом, чем Льюис или Арвид. Арвид ведёт себя на трассе очень агрессивно; он не ждёт и не просчитывает каждый свой шаг. Как только он добирается до другого гонщика, он сразу же его обгоняет. Однако, поскольку он умный, он редко попадает в инциденты или крупные аварии.

Он провёл со мной три отличных года, но, когда он финишировал вторым, уступив товарищу по команде, он сразу же сказал мне: «Иди на ***, ты отдал лучший двигатель ему». Ему было всего 14, но если он будет так думать и сейчас, то его карьера пойдёт наперекосяк. Нужно принимать то, что есть, стремиться к цели и стараться показать себя с лучшей стороны…

Он будет полезен «Ред Булл», но иногда ему нужно научиться считать до 10, прежде чем говорить: из-за эмоциональности можно ляпнуть не то. Придя в Формулу-1, нужно вести себя вежливо. Когда станешь таким, как [Макс] Ферстаппен или Хэмилтон, сможешь говорить что хочешь, но до тех пор приходится вести себя более дипломатично, а Арвид — не политик», — приводит слова Кьезы издание The Sun.