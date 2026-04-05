Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-тренер Хэмилтона и Линдблада: Арвид похож на Льюиса, но ему нужно вести себя вежливо

Комментарии

Дино Кьеза, бывший картинговый тренер Льюиса Хэмилтона, предупредил новичка «Рейсинг Буллз» Арвида Линдблада, что ему необходимо сменить темперамент для достижения успеха в Формуле-1, сравнив британца с семикратным чемпионом мира.

«Он очень ловкий и умелый гонщик. При необходимости он может изменить свой стиль вождения. Он быстро учится и является техничным пилотом, умеющим адаптировать торможение или стиль вождения к разным типам шин или шасси. Кроме того, он очень быстр в дождь.

Я бы сказал, что он больше похож на Льюиса. Нико [Росберг] был очень вежлив и с большей готовностью согласился бы со вторым местом, чем Льюис или Арвид. Арвид ведёт себя на трассе очень агрессивно; он не ждёт и не просчитывает каждый свой шаг. Как только он добирается до другого гонщика, он сразу же его обгоняет. Однако, поскольку он умный, он редко попадает в инциденты или крупные аварии.

Он провёл со мной три отличных года, но, когда он финишировал вторым, уступив товарищу по команде, он сразу же сказал мне: «Иди на ***, ты отдал лучший двигатель ему». Ему было всего 14, но если он будет так думать и сейчас, то его карьера пойдёт наперекосяк. Нужно принимать то, что есть, стремиться к цели и стараться показать себя с лучшей стороны…

Он будет полезен «Ред Булл», но иногда ему нужно научиться считать до 10, прежде чем говорить: из-за эмоциональности можно ляпнуть не то. Придя в Формулу-1, нужно вести себя вежливо. Когда станешь таким, как [Макс] Ферстаппен или Хэмилтон, сможешь говорить что хочешь, но до тех пор приходится вести себя более дипломатично, а Арвид — не политик», — приводит слова Кьезы издание The Sun.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android