В «Априлье» заявили, что их мотоцикл стал «эталонным» для всех в MotoGP

Руководитель «Априльи» Массимо Ривола заявил, что его мотоцикл стал эталоном, которому все остальные должны подражать в MotoGP.

«Очевидно, что в этом году мотоцикл демонстрирует отличные результаты. Не хочу показаться самонадеянным, но я не слишком удивлён, поскольку у нас уже были данные, свидетельствовавшие о его конкурентоспособности. Я должен сказать, что мотоцикл быстр практически везде. Это очевидно, теперь мы прибываем в Херес, где многие проводили тесты, в том числе и мы немного, и посмотрим, на каком мы месте.

Сейчас мне хочется сказать, что «Априлья» — это эталонный мотоцикл. Возможно, мы не привыкли слышать такое, но цифры говорят сами за себя. А что касается того, фавориты мы или нет… Сейчас мы лидируем, и этого достаточно», — заявил Ривола в эфире Sky Sport Italia.