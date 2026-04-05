Титов: всё никак не вспомню, где же ФИА, которые кричали, что «русских надо оставить»

Бывший промоутер Гран-при России Формулы-1 Алексей Титов высказался о словах президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который заявил, что инициатором ухода Ф-1 из России была не федерация, а ФОМ (Formula One Management) — организация, ответственная за управление и коммерческое развитие чемпионата.

«Ну, он абсолютно прав: ФИА здесь ни при чём, потому что это Формула-1 расторгала в одностороннем порядке договор с нами. Я почитал оригинал его цитаты. Мне очень понравилось, что он это обставляет так, что «на нас давили». И я вот сижу, вспоминаю свой 2022-й год, и всё никак не могу вспомнить, где же эти ФИА, которые кричали: «Нет, русских надо оставить! Россия должна быть в календаре! Не давите на нас!» И вот, значит, тут пришёл грозный [Стефано] Доменикали и начал там кому-то давить на глаза… Но там не Доменикали, скорее всего. Если там давили, то давили американцы как мафия.

Поэтому да, это было, но сказать, что ФИАшники очень ярко и активно выступали за то, чтобы Россию оставить, а злая коммерческая структура Формулы-1 нас выгнала — такого не было. Но решение действительно было за ФОМ. В марте они недолго думали: буквально неделя прошла, 2 марта вечером я получил письмо. [...] Правовых оснований для расторжения по факту не было. Это было абсолютно политически мотивированное решение.

И самое интересное, что ровно в этом же году они с огромным удовольствием поехали в Саудовскую Аравию, которой, в общем-то, ничего не мешает бомбить Йемен уже последние пять-семь лет. И как-то они все нормально справились, ничего страшного. Ничего у них там не ёкнуло», — сказал Титов в подкасте «Скорость решений» Дмитрия Добровольского.