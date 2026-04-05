В «Ред Булл» не смогут уложиться в лимит веса до 2027 года — источник

Болид «Ред Булл» RB22 имеет проблему с лишним весом, и достичь минимального лимита веса можно будет только с новым шасси в 2027 году. Об этом сообщает итальянское издание Autoracer.

По информации источника, в краткосрочной перспективе — к Гран-при Великобритании в Сильверстоуне — новые компоненты должны сэкономить как минимум 5 кг.

Ранее издание RacingNews365 опубликовало информацию по актуальному весу болидов команд:

1. «Феррари», «Мерседес» и «Ауди» обладают весом меньше, чем разрешено регламентом, и выступают с дополнительными утяжелителями.

2. «Макларен» уложился в минимальный вес.

3. «Хаас» тяжелее на 1 кг.

4. «Альпин» тяжелее на 3 кг.

5. «Рейсинг Буллз» тяжелее на 5 кг.

6. «Кадиллак» тяжелее на 7 кг.

7. «Ред Булл» и «Астон Мартин» тяжелее на 10 кг.

8. «Уильямс» тяжелее на 26 кг.

Минимальный вес болидов в сезоне-2026 составляет 768 кг.