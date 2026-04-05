Лиам Лоусон считает, что изменения правил ФИА не повлияли на квалификацию в Сузуке

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон заявил, что изменения правил Международной автомобильной федерацией (ФИА), которые должны были улучшить квалификацию, не повлияли на ход уикенда в Сузуке.

«Трудно сказать, потому что сейчас все трассы очень сильно отличаются друг от друга. Я не ездил с теми настройками, о которых вы говорите, поэтому мне очень сложно сказать. Но у меня не сложилось такого впечатления, [что изменения на что-то повлияли]», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

Перед Гран-при Японии ФИА сократила допустимый уровень энергии с 9 МДж до 8 МДж в надежде ограничить режим lift-and-coast и суперклиппинга, чтобы квалификационные круги стали более агрессивными.