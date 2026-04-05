Франко Колапинто заявил, что прогресс «Альпин» делает его счастливее и увереннее

Франко Колапинто заявил, что прогресс «Альпин» делает его счастливее и увереннее
Пилот «Альпин» Франко Колапинто заявил, что прогресс команды в сезоне-2026 делает его счастливее и увереннее по сравнению с провальным прошлым годом.

«Я счастливее, конечно. Когда удаётся продвинуться чуть дальше, это придаёт уверенности и помогает выложиться на все 100 в самых разных ситуациях.

Думаю, когда ты так близок к Q3, когда ты находишься в самой гуще событий, всё выглядит по-другому. В прошлом году, к сожалению, у нас этого не было. В этом году дела обстоят гораздо лучше, и, конечно же, машина проделала значительный прогресс и по своим характеристикам стала гораздо ближе к другим командам.

Я думаю, что осознание того, что нас ждёт много выступлений, или то, что мы видим много различных моментов, которые можно улучшить, тоже очень позитивно. Когда ты достиг вершины и понимаешь, что тебе предстоит многое исправить и улучшить, это даже лучше.

Поэтому, глядя в будущее, я думаю, что в этом году конкуренция будет более жёсткой, и это радует, и, конечно же, мы хотим стабильно бороться за очки — именно к этому мы стремимся и на это нацелены», — приводит слова Колапинто издание RacingNews365.

Колапинто набрал первое очко за «Альпин» во время Гран-при Китая, финишировав в гонке 10-м. Всего за три этапа команда набрала 16 очков, что лишь на шесть меньше, чем за весь прошлый сезон.

