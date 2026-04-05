Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Авто Новости

Бинотто: старт — точно не наша сильная сторона, но очевидного решения здесь нет

Бинотто: старт — точно не наша сильная сторона, но очевидного решения здесь нет
Руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто заявил, что плохие старты стали главной проблемой команды в первых трёх гонках сезона-2026, и предупредил, что быстрого решения не существует.

«К сожалению, это случилось не в первый раз. Старт — точно не наша сильная сторона. Мы ещё не взялись за эту тему, потому что здесь нет очевидного решения. Но она стоит на первом месте в списке приоритетов. В каком-то смысле хорошо, что две гонки отменили. Это даёт нам как команде больше времени, чтобы обдумать старт сезона. Всё было очень напряжённо. Нужно было решать много проблем. Оставалось мало времени на размышления о развитии. В ближайшие недели мы сосредоточимся на этом», — приводит слова Бинотто издание Auto Motor und Sport.

Материалы по теме
Бинотто оценил работу «Ауди» на Гран-при Японии без Уитли
