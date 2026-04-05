Бинотто: старт — точно не наша сильная сторона, но очевидного решения здесь нет

Руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто заявил, что плохие старты стали главной проблемой команды в первых трёх гонках сезона-2026, и предупредил, что быстрого решения не существует.

«К сожалению, это случилось не в первый раз. Старт — точно не наша сильная сторона. Мы ещё не взялись за эту тему, потому что здесь нет очевидного решения. Но она стоит на первом месте в списке приоритетов. В каком-то смысле хорошо, что две гонки отменили. Это даёт нам как команде больше времени, чтобы обдумать старт сезона. Всё было очень напряжённо. Нужно было решать много проблем. Оставалось мало времени на размышления о развитии. В ближайшие недели мы сосредоточимся на этом», — приводит слова Бинотто издание Auto Motor und Sport.