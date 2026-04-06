Пилот «Уильямса» Браунинг: Макс Ферстаппен — человек, которого часто неправильно понимают

Люк Браунинг, резервный пилот «Уильямса» и друг Макса Ферстаппена, заявил, что медиа часто изображают четырёхкратного чемпиона мира не таким, какой он есть на самом деле.

«Мне кажется, что Макс — человек, которого часто неправильно понимают, что, в общем-то, забавно. На самом деле он один из самых милых парней на стартовой решётке, но в СМИ его не всегда так представляют.

Многие видят в нём Макса Ферстаппена — четырёхкратного чемпиона мира, а я вижу в нём просто Макса. Конечно, то, чего он добился за эти годы, просто невероятно. Мы провели столько времени вместе в симуляторе, что я очень многому у него научился», — приводит слова Браунинга издание F1Maximaal.