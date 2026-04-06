Люк Браунинг: прыгнуть в «Ред Булл» в 18 лет и выиграть первый же ГП — это невероятно

Резервный пилот «Уильямса» Люк Браунинг назвал невероятным дебют четырёхкратного чемпиона мира и его близкого друга Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2016 году, когда тот выиграл Гран-при Испании в первой же гонке за основную команду.

«Прыгнуть в машину «Ред Булл» в его возрасте и сделать то, что он сделал в Испании, — это действительно невероятно.

Сейчас есть правила, которые не позволяют попасть в спорт в таком юном возрасте, но всё равно поразительно, как быстро он всё схватывал. Даже в моём нынешнем возрасте я бы не был готов сделать то, что сделал он», — приводит слова Браунинга издание F1Maximaal.