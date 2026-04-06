Хуан Пабло Монтойя назвал причину, по которой Антонелли не станет чемпионом в 2026 году
Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли не сможет победить в нынешнем сезоне из-за недостатка опыта.

«Не думаю, что Антонелли станет чемпионом мира. Когда он осознает, что лидирует в зачёте, давление может взять над ним верх, потому что он очень молод и ещё не оказывался в такой ситуации. Быть охотником намного легче, чем жертвой. Если на вас охотятся и начинают побеждать, вы можете потерять хладнокровие и рассыпаться, совершая ошибки», — приводит слова Монтойи издание Casinostugan.

