Окон — о своей карьере: Формула-1 не всегда справедлива к талантам

Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон высказался о своей карьере в «Королевских гонках».

«Многие были бы довольны победой в Гран-при, но не я. Моей мечтой по-прежнему является чемпионство, и я не остановлюсь, пока не появится возможность. Одной победы и трёх подиумов за почти десять лет недостаточно.

Я дебютировал на самом низу и работал каждый день, чтобы подняться, но Формула-1 не всегда справедлива к талантам, если только у вас нет нужной машины в нужное время», — приводит слова Окона издание Marca.

Ранее чемпион мира Жак Вильнёв высказался о положении Окона в «Хаасе».

Материалы по теме Вильнёв: Берман намного лучше Окона с точки зрения гоночного мастерства

Окон и Антонелли сразились на радиоуправляемых машинках в Японии