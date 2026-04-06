Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон — о своей карьере: Формула-1 не всегда справедлива к талантам

Комментарии

Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон высказался о своей карьере в «Королевских гонках».

«Многие были бы довольны победой в Гран-при, но не я. Моей мечтой по-прежнему является чемпионство, и я не остановлюсь, пока не появится возможность. Одной победы и трёх подиумов за почти десять лет недостаточно.

Я дебютировал на самом низу и работал каждый день, чтобы подняться, но Формула-1 не всегда справедлива к талантам, если только у вас нет нужной машины в нужное время», — приводит слова Окона издание Marca.

Ранее чемпион мира Жак Вильнёв высказался о положении Окона в «Хаасе».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android