Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Штайнер: Ферстаппен всегда раскидывает игрушки, когда что-то идёт не так, как он хочет

Бывший руководитель команды Формулы-1 Гюнтер Штайнер прокомментировал публичное недовольство четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена новым регламентом.

«Макс недоволен, потому что машина не такая, какой он хотел бы её видеть. У «Ред Булл» новый двигатель, это новая технология, и инженерам потребуется время, чтобы к ней привыкнуть. По правде говоря, я был удивлён тем, как справились новые производители в лице «Форда» и «Ауди». Со временем ситуация улучшится. Макс всегда раскидывает игрушки, когда что-то идёт не так, как он хочет», — приводит слова Штайнера издание talkSPORT.

