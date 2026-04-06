Штайнер: Ферстаппен всегда раскидывает игрушки, когда что-то идёт не так, как он хочет

Бывший руководитель команды Формулы-1 Гюнтер Штайнер прокомментировал публичное недовольство четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена новым регламентом.

«Макс недоволен, потому что машина не такая, какой он хотел бы её видеть. У «Ред Булл» новый двигатель, это новая технология, и инженерам потребуется время, чтобы к ней привыкнуть. По правде говоря, я был удивлён тем, как справились новые производители в лице «Форда» и «Ауди». Со временем ситуация улучшится. Макс всегда раскидывает игрушки, когда что-то идёт не так, как он хочет», — приводит слова Штайнера издание talkSPORT.

