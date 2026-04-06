Хэмилтон: люди, близко не добившиеся того же, что и я, всё ещё говорят обо мне негативно

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон ответил, как относится к критике после перехода в итальянскую команду.

«Когда переживаешь тяжёлые годы, со всех сторон возникают вопросы. Я видел, как определённые люди, которые и близко не добились того же, что и я, продолжали говорить обо мне негативно. И всё ещё это делают.

Было здорово вернуться, хорошо начать сезон и показать, что я по-прежнему способен сражаться среди лидеров. И я продолжу выезжать на трассу и доказывать это», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
«Люди не понимают, насколько это масштабная работа». Хэмилтон — о втором годе в «Феррари»

Хэмилтон, Вассёр и сотрудники «Феррари» сыграли в боулинг

