Хэмилтон: люди, близко не добившиеся того же, что и я, всё ещё говорят обо мне негативно

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон ответил, как относится к критике после перехода в итальянскую команду.

«Когда переживаешь тяжёлые годы, со всех сторон возникают вопросы. Я видел, как определённые люди, которые и близко не добились того же, что и я, продолжали говорить обо мне негативно. И всё ещё это делают.

Было здорово вернуться, хорошо начать сезон и показать, что я по-прежнему способен сражаться среди лидеров. И я продолжу выезжать на трассу и доказывать это», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

