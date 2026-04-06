Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли рассказал, как проведёт апрельский перерыв в Формуле-1

Комментарии

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, как намерен провести апрельский перерыв, образовавшийся из-за отмены двух этапов на Ближнем Востоке.

«В Японии я не смог сполна насладиться победой, поскольку был расстроен из-за старта. Он получился шокирующим. Я уже работаю над ним. Определённо, будет проведена работа на симуляторе. Я думаю над тем, как улучшить этот аспект.

Также я проведу тесты в GT2, тесты «Пирелли» в Формуле-1, несколько картинговых дней и, возможно, даже один заезд в GT2. Это будет очень активный перерыв», — приводит слова Антонелли издание Autoracer.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android