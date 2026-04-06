Антонелли рассказал, как проведёт апрельский перерыв в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, как намерен провести апрельский перерыв, образовавшийся из-за отмены двух этапов на Ближнем Востоке.

«В Японии я не смог сполна насладиться победой, поскольку был расстроен из-за старта. Он получился шокирующим. Я уже работаю над ним. Определённо, будет проведена работа на симуляторе. Я думаю над тем, как улучшить этот аспект.

Также я проведу тесты в GT2, тесты «Пирелли» в Формуле-1, несколько картинговых дней и, возможно, даже один заезд в GT2. Это будет очень активный перерыв», — приводит слова Антонелли издание Autoracer.

