Лоран Мекис высказался о мотивации Ферстаппена на фоне проблем «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о мотивации пилота команды Макса Ферстаппена на фоне резонансных заявлений голландца о возможном уходе из Формулы-1.

«Ему не нужно нас убеждать. Достаточно поговорить с Максом несколько минут о гоночных машинах, и вы увидите, как просветляется его лицо, как загораются глаза, и неважно, о каких машинах идёт речь.

У меня нет сомнений касательно его мотивации. Его подход к работе с нами и стремление к прогрессу остались такими же, как и в прошлом сезоне», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

Макс Ферстаппен проводит частные тесты на трассе «Нюрбургринг»