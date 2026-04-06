Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «Хааса» Комацу не исключил, что Берман перейдёт в «Феррари» в 2027 году

Комментарии

Глава «Хааса» Аяо Комацу считает, что пилот команды британец Оливер Берман может перейти в «Феррари» уже в ближайшем будущем.

«Если мы отлично поработаем с Олли и он выступит настолько хорошо, что «Феррари» захочет забрать его в следующем году, мы будем довольны проделанной работой. Вот на чём нам нужно сосредоточиться.

Есть ли сроки на переговоры с «Феррари»? Да, но это касается нас и «Феррари». Сейчас всё, на чём нам нужно сосредоточиться, — это на достижении наилучших результатов с Олли и машиной. И если это означает, что мы потеряем его в следующем году, а я надеюсь, что этого не произойдёт, то так тому и быть», — приводит слова Комацу издание Crash.net.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android