Глава «Хааса» Комацу не исключил, что Берман перейдёт в «Феррари» в 2027 году

Глава «Хааса» Аяо Комацу считает, что пилот команды британец Оливер Берман может перейти в «Феррари» уже в ближайшем будущем.

«Если мы отлично поработаем с Олли и он выступит настолько хорошо, что «Феррари» захочет забрать его в следующем году, мы будем довольны проделанной работой. Вот на чём нам нужно сосредоточиться.

Есть ли сроки на переговоры с «Феррари»? Да, но это касается нас и «Феррари». Сейчас всё, на чём нам нужно сосредоточиться, — это на достижении наилучших результатов с Олли и машиной. И если это означает, что мы потеряем его в следующем году, а я надеюсь, что этого не произойдёт, то так тому и быть», — приводит слова Комацу издание Crash.net.