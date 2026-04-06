Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Опубликованы зарплаты руководителей команд Формулы-1, Ньюи — первый с огромным отрывом

Комментарии

Глава «Астон Мартин» британец Эдриан Ньюи возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей команд Формулы-1. Данные публикует Infobae со ссылкой на BusinessBookGP.

1. Эдриан Ньюи («Астон Мартин») – € 37 млн.
2. Зак Браун («Макларен») — € 12 млн.
3. Тото Вольф («Мерседес») — € 8 млн.
4. Фредерик Вассёр («Феррари») — € 8 млн.
5. Маттиа Бинотто («Ауди») — € 8 млн.
6. Джеймс Ваулз («Уильямс») — € 7,5 млн.
7. Лоран Мекис («Ред Булл») — € 7 млн.
8. Андреа Стелла («Макларен») — € 6 млн.
9. Алан Пермейн («Рейсинг Буллз») — € 5 млн.
10. Флавио Бриаторе («Альпин») — € 2,5 млн.
11. Аяо Комацу («Хаас») – € 2 млн.
12. Грэм Лоудон («Кадиллак») – € 2 млн.
13. Стив Нильсен («Альпин») — € 0,8 млн.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android