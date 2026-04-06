Ферстаппен назвал сильную сторону Лионеля Месси

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил игру аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, отметив его уникальное видение поля.

«Он умеет читать игру. Многие игроки зависят от того, чтобы бежать, врываться в штрафную, создавать момент, чтобы забить. А он может забить откуда угодно и в любой момент. Ты думаешь, что можешь его сдержать, но это невозможно – его нельзя остановить. Он всё равно найдёт момент и забьёт. Как тот пас с Нидерландами на последнем чемпионате мира – это просто… такое невозможно защитить», – рассказал Ферстаппен на странице «Ред Булл» в социальных сетях.