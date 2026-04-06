Комацу признался, кем хотел стать до Формулы-1

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу поделился, чем хотел заниматься до того, как связал свою карьеру с автоспортом.

«Вообще, я хотел стать журналистом-расследователем. Заниматься тем, за что не берутся ни полиция, ни СМИ – своими расследованиями, своими доказательствами, добираться до правды.

Однако потом Формула-1 стала для меня всем. Один друг сказал, что нужно подтянуть математику и физику, и я такой: «Чёрт…». Я вообще не из технарей. Смотрел на инженеров и думал: вот бы мне такие мозги. Но сколько бы ни пришлось сидеть за учебниками, я всё равно собирался пробиться в Формулу-1.

Когда я сказал отцу, что хочу работать в Формуле-1, у него даже водительских прав не было. В нашей жизни вообще не было ни автоспорта, ни машин. Однако я благодарен родителям за то, что они дали мне идти своим путём и не стали меня останавливать», – рассказал Комацу в интервью The Independent.