Расселл: всегда верил, что моё время придёт

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что был уверен в возвращении команды на вершину, несмотря на спад после сезона-2022.

«Я никогда не сомневался. Правда в том, что Формула-1 невероятно конкурентная, и, к сожалению, в начале 2022 года мы всё сделали неправильно. Мы оказались в роли догоняющих и просто не смогли отыграть потерянное время.

При этом стоит отдать должное Тото. Если посмотреть на команду сейчас, это те же инженеры и конструкторы, которые работали в годы доминирования. Те же люди прошли через трудные времена и остаются в команде сегодня. И верность этим людям в периоды взлётов и падений приносит свои плоды. Внутри команды есть доверие, и каждый проделал огромную работу, чтобы вернуть нас на вершину.

Я не знал, что это произойдёт именно в 2026 году, однако всегда верил, что моё время придёт», – приводит слова Расселла издание PlanetF1.