Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: всегда верил, что моё время придёт

Расселл: всегда верил, что моё время придёт
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что был уверен в возвращении команды на вершину, несмотря на спад после сезона-2022.

«Я никогда не сомневался. Правда в том, что Формула-1 невероятно конкурентная, и, к сожалению, в начале 2022 года мы всё сделали неправильно. Мы оказались в роли догоняющих и просто не смогли отыграть потерянное время.

При этом стоит отдать должное Тото. Если посмотреть на команду сейчас, это те же инженеры и конструкторы, которые работали в годы доминирования. Те же люди прошли через трудные времена и остаются в команде сегодня. И верность этим людям в периоды взлётов и падений приносит свои плоды. Внутри команды есть доверие, и каждый проделал огромную работу, чтобы вернуть нас на вершину.

Я не знал, что это произойдёт именно в 2026 году, однако всегда верил, что моё время придёт», – приводит слова Расселла издание PlanetF1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android