Гасли поставил перед «Альпин» задачу приблизиться к «Макларену» и «Феррари»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли обозначил цель для команды на первую половину сезона-2026.

«Думаю, за месяц это точно не произойдёт. Но к летнему перерыву я хотел бы, чтобы мы были ближе к «Макларену» и «Феррари». В Японии отставание всё ещё было слишком большим, чтобы реально находиться в этой группе. Но если смотреть на семь секунд за 28 кругов – это примерно три-четыре десятых. Это то, что нам нужно отыграть.

В гонке машина была непростой, я чувствовал себя не так уверенно, как в квалификации. Появлялись проблемы в быстрых поворотах – мы знаем, что это сейчас наше слабое место. Так что мы понимаем, над чем нужно работать, и это уже хорошо. С силовой установкой всё в порядке, поэтому нужно сосредоточиться на шасси и на том, что зависит от нас», – приводит слова Гасли издание Motorsport Week.