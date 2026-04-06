Пиастри высказался о работе с Брауном после сезона-2025

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о работе с руководителем команды Заком Брауном.

«У нас с Заком очень хорошие отношения, и со временем они только стали крепче. С ним всегда весело, он классный человек в команде. У него и у Андреа Стеллы очень разные стили, однако они отлично дополняют друг друга. В целом у нас с Заком всё хорошо. Как команда мы, конечно, переживали непростые моменты в прошлом году, как и любая команда. Но, думаю, это только укрепило наши отношения», – приводит слова Пиастри издание PlanetF1.

В сезоне-2025 австралиец занял третье место в личном зачёте с 410 баллами.