Боттас прокомментировал выступления Антонелли в сезоне-2026

Финский гонщик «Кадиллака» Валттери Боттас прокомментировал успехи пилота «Мерседеса» Кими Антонелли в Формуле-1. Итальянец одержал свою первую победу в Шанхае и позже выиграл третий этап Формулы-1 в Сузуке, став самым молодым лидером чемпионата.

«Я был очень рад увидеть, как Кими одержал свою первую победу. Думаю, это было лишь вопросом времени с учётом той техники, которая у них есть в этом году. Он просто провёл очень сильный уикенд: отличная квалификация, отличная гонка и в итоге победа. Он явно сильно прибавил. Он всё ещё очень молод и набирается опыта с каждым уикендом, но я всегда ожидал, что со второго сезона он сделает шаг вперёд. И, похоже, у него это получилось. Приятно на это смотреть», – приводил слова Боттаса пресс-служба Формулы-1.

Также финский пилот рассказал, что отправил Антонелли сообщение с поздравлениями, и добавил, что «очень горд» молодым пилотом, впечатлившим многих в паддоке своим стартом сезона.