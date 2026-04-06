Эксперт считает, что Расселлу нельзя подпускать Антонелли слишком близко в личном зачёте

Комментарии

Бывший пилот «Индикара» и эксперт Джеймс Хинчклифф заявил, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу важно создать и удержать преимущество над напарником Кими Антонелли.

«Если у Джорджа по какой-то причине пойдёт спад, например, пара неудачных гонок по ходу сезона, то всё может быстро измениться. Даже если считать Джорджа главным претендентом, в гонках слишком много факторов, которые ты не контролируешь. Можно провести два-три плохих уикенда подряд, и это даже может быть не твоя вина.

Но если к этому моменту ты позволил напарнику подобраться слишком близко, баланс сил резко меняется в его пользу. Поэтому с самого начала Джорджу нужно быть жёстче и безжалостнее», – сказал Хинчклифф в эфире подкаста F1 Nation.

