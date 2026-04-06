Эксперт: если Ферстаппен уйдёт из Формулы-1, то уже не вернётся

Нидерландский комментатор Нельсон Валкенбург считает, что возможный уход Макса Ферстаппена из Формулы-1 может оказаться окончательным.

«Я думаю, если он уйдёт, то уже не вернётся. Потому что он живёт этой жизнью с 12 лет. И ему тоже нужна какая-то конечная точка. Именно поэтому он всегда говорил, что не будет гоняться после 30 или далеко за 30», — сказал Валкенбург в подкасте The Race Podcast.

Ранее сам Ферстаппен допускал возможность ухода из чемпионата и отмечал, что может задуматься о завершении карьеры, если перестанет получать удовольствие от гонок. После трёх этапов нидерландец расположился на девятом месте в личном зачёте с 12 очками.