Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: если Ферстаппен уйдёт из Формулы-1, то уже не вернётся

Комментарии

Нидерландский комментатор Нельсон Валкенбург считает, что возможный уход Макса Ферстаппена из Формулы-1 может оказаться окончательным.

«Я думаю, если он уйдёт, то уже не вернётся. Потому что он живёт этой жизнью с 12 лет. И ему тоже нужна какая-то конечная точка. Именно поэтому он всегда говорил, что не будет гоняться после 30 или далеко за 30», — сказал Валкенбург в подкасте The Race Podcast.

Ранее сам Ферстаппен допускал возможность ухода из чемпионата и отмечал, что может задуматься о завершении карьеры, если перестанет получать удовольствие от гонок. После трёх этапов нидерландец расположился на девятом месте в личном зачёте с 12 очками.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android