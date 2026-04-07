Эксперт предупредил о последствиях ухода Ферстаппена для Формулы-1

Нидерландский комментатор Нельсон Валкенбург считает, что возможный уход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена может привести к более серьёзным проблемам для Формулы-1.

«Важно понимать: если гонщики недовольны, то недовольны и болельщики. Потому что именно на них они ориентируются. Люди болеют за гонщиков. И это уже видно по телевизионным рейтингам по всему миру – если судить по данным вещателей, некоторые уже бьют тревогу.

То, какие изменения делают в регламенте сейчас, – это лишь временная мера. Но главное в этих обсуждениях – не только с Ферстаппеном, но и с «Маклареном», с Ландо Норрисом – в том, что им пытаются сказать: «Мы вас слышим». И в следующем году всё станет лучше.

И дело не только в том, чтобы удержать Ферстаппена. Да, он огромная фигура для спорта и, конечно, для Нидерландов. Но у каждой страны есть свой «Ферстаппен». Если вы начнёте терять таких пилотов, как Норрис, Леклер, Сайнс, то потеряете ценность самого спорта. Думаю, Формула-1 начинает понимать, что её главная ценность – это её пилоты», – сказал Валкенбург в подкасте The Race Podcast.